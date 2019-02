"Lucia"-Premiere an der Staatsoper: Ein Wahnsinn ohne Methode

Und immerhin in diesem Bereich kann das Haus am Ring punkten: Denn mit der russischen Sopranistin Olga Peretyatko hat man eine tapfere, in den Koloraturen (es sind bekanntlich sehr viele!) sichere Lucia zur Verfügung, die sich diese Partie sympathisch, aber teils auch mühevoll ersingt. Peretyatko setzt auf die Schönheit ihrer Stimme, versucht, mit ihrer Individualität legendäre Rollenvorbilder vergessen zu machen. Das gelingt der Künstlerin sogar in der berüchtigt-geliebten Wahnsinnsarie ganz vorzüglich. Dass nicht jeder Spitzenton genau sitzt, sollte nur Beckmesser stören. Peretyatkos Lucia verfällt im vokalen Farbenreichtum dem Wahnsinn. Nicht mehr, aber auch nicht weniger.

Und Peretyatko hat mit Juan Diego Flórez einen absolut höhensicheren Tenor an ihrer Seite, der (vom Publikum umjubelt) in seinen großen Szenen auftrumpft und der Figur des Edgardo zumindest gesanglich ein Gewicht gibt. Denn – und hier stellt sich wirklich die Frage nach dem Warum – szenisch hat diese Koproduktion mit Philadelphia wenig zu sagen.