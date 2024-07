"Love Lies Bleeding": Mord, Humor und lesbische Liebe

Tief in die braune Brühe muss die energische Lou greifen, um für den richtigen Ablauf zu sorgen. Das ist ihr Job. Was wie eine Metapher auf die Spindoktorin eines ultrarechten Polit-Populisten klingt, ist hier aber im wörtlichen Sinne zu betrachten. Denn sie hat den Arm tief im verstopften Klo, das zum Fitnesscenter eines kleinen Kaffs in New Mexico gehört, in dem Lou arbeitet.

Die visuelle Präsentation dieser ersten Szene und das Design des Umfelds – so weit man bei der heruntergekommenen „Vintage“-Fitnesshalle überhaupt von „Design“ sprechen kann – deutet darauf hin, dass der Film in der Vergangenheit spielt. In einer Zeit vor Smartphone und Social Media. In einer Szene sind auf einem Röhren-Fernsehgerät Nachrichtenbilder vom Mauerfall zu sehen. Das Jahr 1989, aus dem die Bilder stammen, steht im Film als Symbol für Veränderung.