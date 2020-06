Louvre sperrt wieder auf - nach 40 Millionen Euro Verlust durch Corona

Der Pariser Louvre hat in der Corona-Krise 40 Millionen Euro Verlust gemacht. Das gab Museumsdirektor Jean-Luc Martinez am Mittwoch nach mehr als dreimonatiger Schließung des Museums bekannt. Am 6. Juli soll der Louvre wie bereits angekündigt wieder öffnen. Tickets müssen vorab im Internet reserviert werden, zudem sind eine Maskenpflicht und Abstandsregeln geplant.

Touristen bleiben aus

Im Sommer rechnet die Museumsleitung nur mit einem Bruchteil der Menschen, die normalerweise kommen. "75 Prozent unserer Besucher stammen aus dem Ausland", betonte Martinez. Derzeit bleiben vor allem Asiaten und US-Touristen der französischen Hauptstadt fern. Im Pariser Großraum hatte es besonders viele Coronavirus-Fälle gegeben.

Tagsüber im Museum: Leerer Louvre