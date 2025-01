"L'Orfeo" bei der Mozartwoche: Der ewige Mythos als poesievolles, ästhetisches Puppenspiel

Die Sonne wird zur schwarzen Scheibe. Der Olivenbaum verliert seine Blätter, als die von einer Schlange gebissene Eurydike stirbt: Mit diesen poesievollen, symbolträchtigen und ästhetischen Bildern (Bühne: Jakob Brossmann) und geschmackvollen Kostümen (Cedric Mpaka) zeigt sich der als Uroper geltende „L‘Orfeo“ von Claudio Monteverdi im Haus für Mozart bei der diesjährigen Mozartwoche.

Die Spezialität von Nikolaus Habjan als Regisseur ist es, selbst entworfene Puppen zu integrieren, die quasi als Alter Egos das Seelenleben der menschlichen Darsteller spiegeln. Diese werden nicht nur von den eigentlichen Puppenspielern, sondern diesmal auch den Sängern mitgeführt und interagieren auch immer mit diesen um ihre Zweifel und Konflikte zu offenbaren. Vor etwa zwei Jahren bereits an der Semperoper in Dresden höchst erfolgreich gezeigt, gibt es nun eine eigene Salzburg-Fassung, die von farbenfroher und choreographischer Vitalität strotzt um dann in eine gruselige Atmosphäre der Unterwelt abzutauchen. Beeindruckend auch die Idee, dass Orfeo beim Aufstieg in Apollos Sonnenhimmel nicht nur die leblose Hülle seiner Geliebten zurücklässt, sondern auch sein eigenes Schattenbild zerstört.