"Lonely Ballads" im Werk X: Pandemie der Einsamkeit

Sound of Silence

Umringt von großartig aufspielenden Musikern (Nadine Abado, Andreas Dauböck, Kristian Musser sowie Simon Gramberger, Joachim Rigler und Simon Scharinger von der Gesangskapelle Hermann) werden die Schauspielerinnen und Schauspieler einzeln und nacheinander in die Mitte geworfen. Auf Isabella folgt der „Küchennazi“ Thomas (Thomas Kolle): Verlassen von seiner Partnerin kann er nun endlich so kochen, wie es verdammt noch einmal richtig ist. Endlich muss er seiner völlig untalentierten und unmotivierten Freundin, also Ex-Freundin, nicht mehr dabei zusehen, wie sie die Karotten immer zu groß schneidet; wie sie sich ständig dieses Junkfood reinhaut, weil sie zu faul ist, sich selber etwas zu kochen. „Sie bestellt ja nur. Wenn sie kocht bedeutet das, sie bestellt sich etwas.“



Das muss Thomas jetzt nicht mehr aufregen. Denn Bettina hat in der Pandemie die Flucht ergriffen, hat sich vor seiner kleinbürgerlichen und mit viel Selbstliebe aufgeladenen Überheblichkeit sowie seiner falschen Toleranz verabschiedet. Dabei wollte er ihr ja nur helfen: „Ich habe ja nur versucht ihr zu sagen, wie man die Dinge richtig macht, weil sie weiß es ja nicht: Schau, Bettina, so schneidet man eine Kartoffel ...“

Auf Thomas folgt Tamara (extrem physisch präsent: Tamara Stern). Und auf Tamara folgt Benjamin (berührend: Benjamin Vanyek). Sie alle berichten von (ihren eigenen) Nöten, Neurosen und Niederlagen.