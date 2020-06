Lohner wollte nie der Liebling sein

Das Thema Sucht ist immer aktuell.

Es ist fast so ein Dante’sches Inferno, das da stattfindet. Die Mutter tief in der Sucht, die zwei Söhne und der Mann dem Alkohol zugetan. Es geht aber nebenbei um den ausgezeichneten Stückeschreiber und Dichter O’Neill, der seine Biografie hier hinterlassen hat – nicht in Form von Tagebüchern, sondern in Form eines Stücks.

Sie spielen O’Neills Vater. Er ist ein Geiziger.

Ja, aber bestimmt durch die Verhältnisse, aus denen er gekommen ist, aus der bittersten Armut in Irland. So etwas kann einen fast krankhaften Geiz erzeugen. Nicht die ganz normale Sparsamkeit, die wohl in uns allen steckt.

Kennen Sie solche Geizigen?

Ja. Einen ganz berühmten Mann zum Beispiel, den Hans Moser. Ich möchte nicht zu viel erzählen, aber der Hans Moser kam aus sehr dürftigen Verhältnissen – und war sein ganzes Leben so. Aber nicht bewusst oder aus Bösartigkeit. Abgesehen davon, das er einer der größten Schauspieler war, die es je gab.

Er ist angeblich immer mit der Straßenbahn ins Theater gefahren.

Er wäre nie auf die Idee gekommen, sich ein Taxi zu leisten. Abgesehen vom großen Hans Moser kennen wir doch alle solche Menschen. Es ist ... eine Krankheit will ich nicht sagen. Der Alkohol ist eine Krankheit, jede Sucht. Auch die Eifersucht ist eine Krankheit (lacht).

Es heißt, Sie suchen lange bei der Rollengestaltung.

Furchtbar lang. Und ich werde immer sehr spät fündig, wenn ich überhaupt etwas finde.

Sie sind schon wieder bescheiden.

Nein, das hat nichts mit Bescheidenheit zu tun. Das ist meine Einstellung, die begleitet mich durchs Leben. Ich mach keine Schublade auf und hol was raus! Um ein Beispiel zu geben: Ich hatte einmal sehr große Schwierigkeiten mit dem Regisseur Fritz Kortner. Bis ich mir das Herz genommen habe und ihn gefragt habe,was denn so furchtbar ist. Da hat er gesagt, es ist ganz einfach, Sie bieten mir ununterbrochen Dinge an, mit denen Sie in anderen Rollen schon Erfolg hatten. Das ist ein Lehrsatz für mein Leben geworden: Man darf sich nicht selber kopieren.