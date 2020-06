Lohner: Familienhölle in der Josefstadt

Torsten Fischer, der den Text radikal zusammen strich (und paradoxer Weise vielleicht genau dadurch ein paar Längen in der Handlung erzeugte), inszenierte diese Familienhölle gnadenlos und ohne Aussicht auf Hoffnung. Ob Edmund – wie im Stück eigentlich vorgesehen und wie von O’Neill in der Realität vorgelebt – eine Chance hat, dieser Familienfalle zu entkommen, bleibt in dieser Fassung sehr fraglich.

Vielleicht war deshalb die Reaktion des Premierenpublikums derart kalt: Selten hörte man in Wien einen so kurzen, desinteressierten Premierenapplaus (durchsetzt mit ein paar einsamen Bravos).



Helmuth Lohner als Vater, der sogar die Gesundheit seines Sohnes seinem Geiz opfert; Ulli Maier als an der Nadel hängende, am Leben zuschanden gehende Mutter; Markus Gertken als wie ein Ertrinkender um sich schlagender Taugenichts; und Michael Dangl als hustendes, um Aufrichtigkeit und Erlösung schreiendes Alter Ego des Dichters:

Sie alle spielen uneitel, dicht, wahrhaftig und ergreifend. Sie spielen nur nie: kulinarisch. Nichts in dieser schonungslos ehrlichen Inszenierung spendet Trost. Wer das ertragen kann, findet eine bemerkenswerte Aufführung.

KURIER-Wertung: **** von *****