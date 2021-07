"Lohengrin" in Erl: Szenisch eigenwillig, musikalisch oft überzeugend

Das Volk erscheint dann in einem ziemlichen Kostümmix von Alt und Neu (Irina Bartels). So sind Ortrud und Telramund in eleganter, heutiger Abendgarderobe gewandet, während der König in mittelalterlichem Outfit erscheint. Elsa, in einem weißen Nachthemd, wird als visionäre, bedingungslos Glaubende gezeigt, die von zwei Krankenschwestern hereingeführt wird. Lohengrin erscheint aus dem Orchester heraus im blütenweißen Frack mit weißer Geige als Schwanenersatz und an einen aktuellen Unterhaltungsgeiger erinnernd.