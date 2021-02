Lockerungen im Kulturbereich? – „Kein Ansteckungsproblem im Kino“

Die Präventionskonzepte liegen jedenfalls auf dem Tisch: „Wir haben bewiesen, dass wir Sicherheitskonzepte haben, die funktionieren – angefangen von den Lüftungsanlagen, die nach strengen Maßgaben hohe Luftumwälzung garantieren“, sagt Christian Dörfler, Betreiber des Haydn-Kinos und Branchensprecher: „Im Kino reden die Menschen nicht, schauen in eine Richtung, halten Abstand und tragen eine Maske. Es gibt sicher kein Ansteckungsproblem im Kino.“

Hinzu kommt noch die Möglichkeit des Eintrittstestens: „Wir sind bereit, Corona-Tests zu kontrollieren, wünschen uns aber ein einheitliches Vorgehen“, so Dörfler. Die österreichische Strategie, viel zu testen, findet er generell gut: „Die deutschen Kollegen schielen neidig nach Österreich. Österreich geht einen mutigen, innovativen Weg. Ich hoffe, dass die Strategie aufgeht und nicht nach hinten losgeht.“ Allerdings ist die österreichische Kinolandschaft stark vom deutschen Markt abhängig: „Solange die deutschen Kinos geschlossen sind, solange gibt es in Österreich keinen neuen Content“. Von großen, amerikanischen Filmen ganz zu schweigen.

Doch gerade in dieser Hinsicht ist Christof Papousek, Geschäftsführer der Cineplexx-Kinokette, optimistischer: „Wir gehen davon aus, dass ab 1. April die Versorgung mit US-Filmen wieder losgeht. Der New Yorker Gouverneur Andrew Cuomo hat verkündet, dass ab 5. März in New York die Kinos wieder aufsperren. Das ist ein ganz wichtiges Signal.“