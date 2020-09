"Live im SK1" mit Benny Hörtnagl: "Fernsehen zum Lauterdrehen"

Seit Wandas „Amore“ (2014) und Bilderbuchs „Schick Schock“ (2015) erlebt die österreichische Musikszene einen Höhenflug, der mittlerweile seit sechs Jahren anhält. Aber erst jetzt startet der ORF eine Sendung, die sich damit auseinandersetzt. Ist es dafür nicht etwas spät?

Dafür ist es nie zu spät. Die Geschichte der Popmusik in Österreich kann man ständig neu entdecken, beleuchten und erzählen. In den letzten Jahren hat sich zudem viel entwickelt. Der künstlerische Istzustand ist sehr gut, die Szene ist lebendig und selbstbewusst. Auch jetzt, in einer Zeit, in der es für viele sehr schwierig ist, entwickelt sich viel weiter. Das versuche ich in der Sendung auch herzuzeigen.

Die Sendezeit nach 23 Uhr gilt als schwierig. Wie stehen die Chancen, dass die Sendung fortgesetzt wird?

Natürlich wünsche ich mir eine Fortsetzung, das ist kein Geheimnis. Vor allem für viele großartige österreichische Musiker, die ich noch herzeigen möchte – es würden sich noch einige Staffeln ausgehen. Aber diese Entscheidung treffe nicht ich. Momentan beschäftige ich mich mit den aktuellen Folgen und will den Scheinwerfer auf die erste Staffel und die Acts richten. Ich bin der Meinung, dass die Sendung in der Dienstag-Nacht gut platziert ist. Außerdem wird es jede Sendung sieben Tage lang in der TVthek zum Nachsehen geben.