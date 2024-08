Mit dem Wohnwagen als U-Boot auf Expedition in den Herrensee

In erster Linie aber ist das Festival „Hin & weg“ – man fährt zu den „Tagen für zeitgenössische Theaterunterhaltung“ an den Herrensee, um in eine andere Welt einzutauchen – aber eine Spielwiese (im Wortsinn) für Talente. Das junge Ensemble Ehrlos aus Wien zum Beispiel präsentierte sein kapitalismuskritisches Programm „Für alle reicht es nicht“, in der über René Benko, Heidi Horten und Elon Musk hergezogen wird: Man schaut dem immer wieder Heiterkeit verströmenden Quartett beim Recherchieren und Debattieren zu. Da wird viel Halbwissen zusammengegoogelt – und Marc Illich als dominanter Besserwisser (im Freiheitsstatuenkostüm) muss sich immer wieder über die zur Schau gestellte Unbedarftheit seiner Mitstreiterinnen ärgern. Das Kollektiv war die gesamte Zeit des Festivals (von 9. bis 18. August) als „Ensemble in Residence“ am Herrensee und probte öffentlich (durchaus eine Herausforderung) seine neue Show „Bussi Baba“ über die österreichische Identität; zur Uraufführung gelangen wird sie am 23. August im Wien Theater Olé. Zu beeindrucken vermochte eine Truppe noch ohne Namen: Die Wienerin Anne-Sophie Delmas hatte Sigridur Hagalin Petursdottir (aus Island) und Jonas Elisabethsonn Antonsen (aus Norwegen) in der Pariser Schauspielschule Jacques Lecoq kennengelernt; gemeinsam realisierten sie ihr Stück „45 minutes“: Ein eiskalter Staatspolizist zwingt eine hörige Mitarbeiterin und eine Lehrerin, ein deliziöses Mahl zu verzehren – als Vorkosterinnen des Diktators. Die nervenzerfetzende Wartezeit, bis klar ist, ob Gift im Essen war, beträgt eine Dreiviertelstunde: mit wenigen Worten, schreckgeweiteten Augen und viel Pantomime stellt Anne-Sophie Delmas die Pein ihrer Olivia dar.

© Thomas Trenkler Anne-Sophie Delmas als Olivia

Sie spielte auch bei der Abschlusspräsentation von „Drama Litschau“ mit: Unter der Leitung von Christoph Braendle schrieben junge Frauen (es gab erneut keine Bewerber) im Rahmen eines Workshops binnen weniger Tagen Dramolette, die als szenische Lesungen im Gütermagazin, einem Schuppen beim Bahnhof von Litschau, präsentiert wurden. Agnes Hofinger siedelte ihren amüsanten Krimi im Strandbad von Litschau an; und Johanna Kubassa gelang ein wunderbar absurder Dialog eines Kindes mit der Welt, in dem Lara Horvath (Schauspielschülerin der MUK in Wien) voll Enthusiasmus zu glänzen vermochte. Geradezu herausragend geriet die Präsentation der Studierenden der Berliner Hochschule Ernst Busch unter dem Titel „Identitätssplitter“ im Brauhausstadl: Wael Kreiker und Saniia Bludova, erst vor wenigen Jahren ohne deutsche Sprachkenntnisse aus Syrien beziehungsweise der Ukraine geflüchtet, spielten eine ungemein berührende Demenz-Szene aus „Die Wiedervereinigung der beiden Koreas“ von Joël Pommerat; Pia Dembinski lieferte sich danach als Heinrich von Kleists Penthesilea einen geradezu unglaublichen Geschlechterkampf im Wrestling-Free-Style: Nicht nur Achill, verkörpert von Carl Geißler (einem kleinen Bären), blieb angesichts dieses blonden, wunderbar artikulierenden Wirbelwinds vor Staunen der Mund offen.

© Anastasiia Yakovenko Geschlechterkampf: Pia Dembinski und Carl Geißler