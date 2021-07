Günter Grass gestorben

Anlässlich des Todes von Günter Grass ändert der ORF sein Programm. Ö1 sendet heute, 13.4., in den „Tonspuren“ (21.00 Uhr) das Porträt „Das Höllengelächter“, das anlässlich des 75. Geburtstag des Schriftstellers Günter Grass im Jahr 2002 aufgenommen wurde. Morgen, Dienstag, ist in den „Radiogeschichten“ (11.40 Uhr) ein Auszug aus dem Roman „Die Blechtrommel“ zu hören, gelesen vom Autor. Am Freitag, den 17. April sendet Ö1 in „Da Capo: Im Gespräch“ (16.00 Uhr) eine Sendung aus dem Jahr 2009, bei der Michael Kerbler mit dem Autor gesprochen hat. Der „Kulturmontag“ in ORF 2 (22.30 Uhr) zeigt ebenso einen Nachruf wie zuvor die „Kulturzeit“ in 3sat (19.20 Uhr). 3sat zeigt zudem um 22.25 Uhr „ Deutschland, deine Künstler: Günter Grass“ und im Anschluss (23.10 Uhr) Hans-Jürgen Pohlands Verfilmung der Novelle „Katz und Maus“.