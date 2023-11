Literaturnobelpreisträger Fosse verzichtet auf Pressekonferenz

Der diesjährige Literaturnobelpreisträger Jon Fosse hat die Pressekonferenz zur Übergabe der Auszeichnung am 10. Dezember abgesagt. Er habe alle Programmpunkte abgelehnt, zu deren Teilnahme Literaturnobelpreisträger nicht verpflichtend seien, schrieb Fosse in einer E-Mail an die norwegische Zeitung "VG". Die Schwedische Akademie habe ihm mitgeteilt, dass er auf die Pressekonferenz verzichten könne, weil er bereits so viele Interviews gegeben habe.

