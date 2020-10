Literaturnobelpreis: Verlag "überrascht", Glück-Bücher vergriffen

Setz: "instagramscreenshotpoesieartig"

In der österreichischen Literaturszene ist die neue Nobelpreisträgerin Louise Glück weitgehend unbekannt. Im APA-Rundruf am Donnerstag zeigte sich: Kaum jemand von den heimischen Kolleginnen und Kollegen hat etwas von ihr gelesen. Clemens J. Setz ist da eine Ausnahme. "Man kann sich sehr freuen über den Preis an Louise Glück, obwohl ich selber den Preis viel lieber an Sharon Olds oder Eileen Myles verliehen gesehen hätte", so der Autor und Lyriker gegenüber der APA.

"Louise Glück ist mir manchmal vielleicht etwas zu anständig und instagramscreenshotpoesieartig, aber in ihren besten Gedichten entwickelt sie eine ganz eigentümliche Vitalität und lebenskluge Melancholie", so Setz. Zuvor hatte der Autor, dessen neues Buch "Die Bienen und das Unsichtbare" demnächst im Suhrkamp Verlag erscheint, auf Twitter gepostet: "Finde Louise Glück eher da gut, wo sie nicht andauernd über Antike und Persephone und Achilles und Odysseus und Telemach schreibt - als zB hier über das Schicksal dieser Ente."