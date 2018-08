Literaturkritik: Die Rückkehr des toten Polizisten

„Warum haben Sie Inspector Morse umgebracht?“, wurde Colin Dexter nach dem 13. und letzten Krimi gefragt, 1999 war das.

„Das habe ich nicht. Inspector Morse ist eines natürlichen Todes gestorben. Seine Leber war in einem schlechten Zustand, und seine Lunge war nicht schön. Es war von Anfang an klar, dass er schlechte Karten hatte.“

Inspector Morse, Dexters Held, war schwerer Diabetiker und ein sturer Kauz. Ale und Single Malt Whisky trank er bis zum Schluss. Geraucht hat er bis zum Schluss ... und Richard Wagner gehört, aber gut, das war das am wenigsten Gefährliche.

Eine „Auferstehung“ wie bei Sherlock Holmes konnte es nicht geben.

In der TV-Verfilmung – sieben Staffeln, in England ein Straßenfeger – ließ man Morse spektakulärer an einer Herzattacke sterben.

John Thaw, der ihn in 38 Filmen spielte, starb kurz danach an Krebs.