Lisa Gadenstätter: "Habe mich wirklich sehr gefreut"

Beste TV-Doku: Das Bild, das die Öffentlichkeit bis jetzt von Marcel Hirscher hatte, wurde in dieser Dokumentation zurechtgerückt. Am Ende steht nicht mehr der ehrgeizige Ski-Superstar Marcel Hirscher vor Lisa Gadenstätter. Sondern einfach nur „Marcel“. Das Interview mit Hirscher war auf eine Stunde angesetzt, letztlich wurde daraus ein wesentlich länger dauerndes Gespräch, bei dem sich der Star immer mehr öffnete. Das ist ROMY-Gold wert.