Linkin Park: Neuer Song fürs Best Of-Album

Kürzlich teilten die verbliebenen Bandmitglieder in den Sozialen Medien mit, dass sie einen neuen Song namens "Friendly Fire" veröffentlichen werden. Dieser sei während der Arbeit am letzten Linkin Park-Album One More Light (2017) entstanden. Allerdings wurde er in dem Zuge nicht veröffentlicht. Diese Versäumnis haben Linkin Park nun nachgeholt.

Der Song ist auch der Vorbote für das neue Album der Band, das am 12. April erscheinen soll: Papercuts" enthält neben 19 ihrer erfolgreichsten Songs auch den neuen Track "Friendly Fire". Bennington singt darin: "We’re falling apart for no reason / We’re pulling the trigger in a useless war."