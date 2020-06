"Frau Luna" ist Schau-Vergnügen

Doch der Reihe nach: Die Berliner haben nun auch das Haus am Gürtel erobert, und der sympathische Luftikus Fritz Steppke darf samt seiner Kumpanen Lämmermeier und Pannecke sowie der eher ungeliebten Quartiergeberin Frau Pusebach auf den Mond reisen. Besser, in die Mondmonarchie, wo ein gewisser Herr Theophil, der interstellaren Abenteuern nie abgeneigt ist, über die ewige Keuschheit der Mondgöttin wacht. Dass diese Frau Luna sich aber nur zu gern auch körperlich „erforschen“ ließe, spielt in dem folgenden Chaos aus Liebe, Triebe, und preußischen Machtgefühlen auch keine kleine Rolle ...

Es ist Regisseur Peter Lund (dessen Neu-Adaption großartig ist) und seinem genialen Bühnenbildner Sam Madwar zu danken, dass diese „Frau Luna“ ein optisches Spektakel ist. Da gibt es ein herrliches Sternzeichen-Ballett (Choreografie: Andrea Heil), da dürfen Glühwürmchen tanzen, da sorgen futuristische Video-Projektionen für Star-Wars-Feeling. Da lässt an der nächsten Ecke wiederum Molnárs vom Himmel auch nicht gerade begünstigter „Liliom“ grüßen. Großartig dabei die Kostüme (Daria Kornysheva), die imperial-stilisierten Mondglanz mit frischer „Berliner Luft“ perfekt verbinden. Das hat Stil, Charme, Witz und Esprit.