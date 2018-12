"Liliom" in St. Pölten: Wenn Freiheit nur eine bitterböse Utopie ist

Zu viele vielleicht für Regisseur Rudolf Frey, der sich am Landestheater Niederösterreich nicht entscheiden kann, in welche Richtung es gehen soll. Reduktion ist bei Frey Trumpf, die Protagonisten bleiben – mit Ausnahme von Liliom – simple Schablonen, Zerrbilder ihrer selbst.

Weg mit der Folklore, weg mit dem Märchen, weg mit der Liebe – hin zu einem, der frei sein will. Das scheint auf der rot-weiß-rot-gestreiften Bühne (Vincent Mesnaritsch zeigt ganz zuletzt eine Amtsstube) wie eine Versuchsanordnung. Liliom und Julie sind bei Frey eine Art Bonnie und Clyde, die sich gegen eine grell geschminkte und grell kostümierte (Aleksandra Kica) Ordnung stemmen.

So weit, so gut. Nur zieht Frey das nicht durch. In den knapp zwei Stunden – es fehlen einige, nicht unwichtige Szenen – hadert dieser Liliom wie ein Popstar im Versace-Outfit mit seinem Schicksal. Lilioms Rückkehr auf die Erde nach 16 Jahren Fegefeuer (bei Frey ein Dampfbad) findet nur in Form einer Erzählung statt. Das ist fein gelöst.