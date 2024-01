Liliana Cavanis Lebenswerk im Filmmuseum

Wien, 1957

Die Premiere fand 1974 in Wien statt und sorgte nicht nur hierzulande für einen Skandal. "Aber Wien war der richtige Ort, um diese Geschichte zu erzählen", sagte Liliana Cavani kürzlich im Filmmuseum, wo mit dem damaligen „Skandalfilm“ die Retrospektive eröffnet wurde. Eine weitere Vorstellung von „Il portiere di notte“ gibt es am 16. Februar: Die exaltiert-theatralisch inszenierte Geschichte spielt in Wien des Jahres 1957, wo Dirk Bogarde als Nachtportier namens Max im Hotel arbeitet. Eines Tages kommt ein Dirigent mit seiner Frau zu Tür herein – und bald wird klar, dass sich die Frau und der Nachtportier von früher kennen. "Früher" – das ist die Nazizeit, in der Max als SS-Offizier Lucia, eine junge KZ-Gefangene, als Geliebte missbrauchte. Bizarrerweise beginnt Lucia (Charlotte Rampling) erneut eine sadomasochistische Beziehung mit ihrem Peiniger.