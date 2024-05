Auf psychedelischer HipHop-Klassenfahrt: Rapper Lil Yachty in Wien

Am Mittwoch aber stand Yachty (bürgerlich: Miles McCollum) nicht in irgendwelchen Memes und Texten, sondern live auf der Bühne - und wusste das Saalpublikum durchaus zu begeistern und zu wilden Mosh-Pit-Tänzen hinzureißen. Wobei das Konzert - nach einer Absage im vergangenen Dezember nachgeholt - eigentlich aus zwei ineinander verschränkten Auftritten bestand. Und in der ungewohnt engen Verschachtelung von psychedelischem Rock, Punk-Energie und eher klassischem Rap dann doch überraschte.

Blubberblasen

Mit lustigen Pilzen, Pillen und Blubberblasen war in einem länglichen Video-Intro beim Konzert schon angedeutet, wohin die Reise gehen könnte. Die reine Frauen-Band, die sich danach aus dem lila Bühnennebel abzeichnete, ist eine relativ neue Hinzufügung im Werk des 26-Jährigen aus Atlanta: "Let's Start Here" heißt das 2023 erschienene Album, auf dem Yachty tief in die Kiste der 1970er-Jahre greift, Disco-Elemente einbaut und die bunte Welt aus Afrofuturismus, Parliament & Funkadelic durch den chemisch entschleunigten Retro-Fleischwolf dreht. Das Material wird auch live umgesetzt. So ganz grooven wollte es zu Beginn aber nicht, der Wummer-Sound der Gasometerhalle tat das seine, und so schien es fast wie eine Verzweiflungstat, dass die Band in ein kurzes Cover des Phil Collins'-Klassikers "In the Air Tonight" (!!!) abdriftete. "Ist das HipHop?", könnte man an dieser Stelle fragen - Thema verfehlt, setzen.