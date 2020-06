Rubey nach Life Ball: Im "Scheisseregen"

Die Übertragung des Life Ball 2014 am vergangenen Samstag hatte sensationelle Quoten (durchschnittlich 587.000 Seher). Das ist die eine Seite der Geschichte. Die Übertragung des Life Ball hat noch selten so viel Häme hervorgerufen wie die heurige. Das ist die andere.

Giftige Kommentare auf Facebook und Twitter schaukelten sich im Lauf des Abends zu einem Orkan der Ablehnung auf, neudeutsch "Shitstorm" genannt.

Mittendrin: Manuel Rubey, während dessen Performance als Präsentator im Duett mit Thomas Stipsits auf der großen Bühne sich mehrere Fettnäpfchen auftaten, wie er nach getaner Arbeit in den einschlägigen Foren und Kritiken nachlesen durfte.

Etwa, als die italienische Vogue-Chefin Franca Sozzani die Nummer des Siegerkostüms vorlas: "93!" nuschelte sie auf Englisch. "19!" verstand Rubey fatalerweise.

Er äußerte sich am Montag dazu via Facebook: "Guten Morgen, weiss jetzt also auch wie es sich anfühlt wenn man so in einen Scheisseregen gerät", so Rubey zum "Shitstorm".