Anekdoten vom Life Ball

Ich hatte den " Life Ball" vor dieser denkwürdigen Begegnung des Öfteren privat besucht, doch mein erster Einsatz als Medienvertreter im Ornella-Jahr 2008 brachte mich zu folgender Erkenntnis, die ich nun mitteilen werde: Der " Life Ball" kann langweilig, stressig, eng und nass sein. Zumeist in dieser Reihenfolge. Das gilt allerdings nur für uns Redakteure, Kameraleute und Fotografen. Für die Gäste ist er bunt, schrill, ausgelassen und fröhlich. So soll es ja auch sein.

Für uns Medienmenschen jedoch beginnt Wiens Mega-Event schon am frühen Nachmittag. Beim Abholen der heißbegehrten Akkreditierungen. Mit so einem Presse-Band um den Hals steht man sich dann die Füße am Red Carpet in den Bauch, denn aus Erfahrung anderer Großereignisse weiß man ja: "Der frühe Vogel fängt den Wurm!" Und weil einem langweilig ist, fragt man sich, warum der Kamera-Kollege vom ZDF eine kleine Klappleiter mitgebracht hat. 5h später weiß man es. Dann ist die Pressebox am Rande des Teppichs nämlich so heillos überfüllt, dass man entweder Schlangenmensch oder Kneipenschläger sein muss, um durch die Horde wildgewordener Kollegen an die Absperrung zu gelangen, die uns vom Red Carpet trennt. Der Kollege vom ZDF filmt derweil auf seiner Klappleiter entspannt über unsere Köpfe hinweg. Man mag Klappleitern an diesem Abend nicht.