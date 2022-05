Liederabend in der Scala: Anna Netrebko setzt den Triumphzug fort

Dominique Meyer, der Direktor der Scala in Mailand, hatte nie einen Grund gesehen, Anna Netrebko aufgrund des Krieges auszuladen. Und so sang die russische Sopranistin am Freitagabend vor ausverkauftem Haus ihr kunterbuntes Programm aus Arien, Kunstliedern und Duetten (mit der russischen Mezzosopranistin Elena Maximova) - es war exakt das gleiche wie k├╝rzlich in der Pariser Philharmonie. Sie wurde wieder vom schottischen Pianisten Malcolm Martineau und vom jungen italienischen Geiger Giovanni Andrea Zanon begleitet.