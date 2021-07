Lieblingsplatten des Jahres 2012

Hot Chip – "In Our Heads"

Der Londoner Band sind auch auf ihrem fünften Album nicht die Ideen ausgegangen. Klar: Auf "In Our Heads" ertönt wie zu besten Nullerjahren-Zeiten tanzbarer Elektropop. Doch so gut wie in "How Do You Do?" oder "Night and Day" gelang das den Routiniers von Hot Chip schon lange nicht mehr. An den Erfolg von "Ready for the Floor" konnten sie damit trotzdem nicht mehr anschließen. Aber: Die verspielte Gute-Laune Songs animieren hervorragend zum sorglosen Tanzen.