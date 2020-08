Liebesgrüße aus Moskau im Wiener Bobo-Milieu

So hat sich das Helene nicht vorgestellt. Als sie einwilligte, ihren russischen Ex-Freund bei sich in Wien aufzunehmen, weil er aus Moskau verschwinden musste, dachte sie an ein romantisches Abendessen. Doch plötzlich steht Pavel nicht allein bei ihr im Wohnzimmer, sondern mit Frau und Kind.

Besser, die Kleinfamilie taucht woanders unter. Helene – verletzlich, aber eisern gespielt von Julia Jentsch – schiebt sie zu Freunden ab.

Es dauert nicht lange und die dissidenten Russen werden in einem Wiener Freundeskreis herumgereicht wie heiße Kartoffeln.