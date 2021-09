Liebe Direktoren, nur die Türen zu öffnen, reicht nicht mehr!

Doch die Direktoren halten stur an ihren Spielplänen fest, die sie vor zwei, drei Jahren entwickelt haben, als die Welt noch eine andere war. Und sie sind sie von der Idee besessen, dass alle an ihrer Depri-Grundstimmung teilhaben müssen, statt dass sie sich die Durchhalteparole „The show must go on“ zu Herzen nehmen.

Mit gnadenloser Konsequenz gehen Sie, liebe Direktoren, Ihren Ego-Weg, weil die Regierung Ihnen Abermillionen anvertraut hat und sich ängstigt, Kritik zu üben. Hochnäsig machen Sie sich nicht einmal die Mühe, die Menschen zu motivieren. Natürlich ist die Burg voll, wenn sich Birgit Minichmayr und Bibiana Beglau einen Showdown liefern. Aber das ist ein Einzelfall. Generell braucht es jetzt neue Strategien der Verführung. Nur die Türen zu öffnen, reicht nicht mehr.

Liebe Direktoren! Haben Sie sich nie die Frage gestellt, warum das Theater im Park ausverkauft war? Ganz einfach: Weil Michael Niavarani die Menschen zum Lachen bringt. Unter seiner Leitung wäre das Volkstheater voll. Mit Volksstücken – statt mit Überschreibungen von Klassikern für die Jury des Berliner Theatertreffens.

Liebe Direktoren! Das Publikum hat das Thema Corona auf der Bühne satt. Es will zumindest die zwei, drei Stunden im Theater nicht daran erinnert werden, dass es Masken trägt. Es will die Publikumslieblinge sehen. Es will niveauvolle Unterhaltung. Wann hat man das letzte Mal im Burgtheater herzhaft lachen können – etwa über das Spiel von Caroline Peters, Michael Maertens, Nicholas Ofczarek?

Daher: Liebe Direktoren, überdenkt Eure Spielpläne! Für das Wiederkäuen von Problemen wird schon wieder die Zeit kommen.