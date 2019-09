Letztes Konzert der EAV: Rockig-bockige Einäscherung

„Viele glauben es nicht, aber es ist so: Das ist letzte Konzert der EAV.“ So begrüßte Klaus Eberhartinger, Frontmann der den Austropop mitprägenden Ersten Allgemeinen Verunsicherung 12.000 Zuschauer, die zur „Einäscherungsparty“ seiner Band in die Wiener Stadthalle gekommen waren. „Deshalb“, versprach er, „werden wir keine Ruhe geben, bevor nicht alle Hits gespielt sind.“