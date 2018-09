Die EAV startet mit der Kraft der Bosheit zum letzten Angriff

Für Spitzer ist das das Schwierigste, wenn er heute auf 40 Karriere-Jahre zurück blickt. Dass die EAV Anzeigen wegen angeblicher Verleumdung von Kurt Waldheim und Jörg Haider bekam, hat ihm genauso wenig Angst gemacht, wie die Morddrohungen von Rechtsextremen nach dem Song „Eierkopf Rudi“.

Wie schwierig es war, das Bild der Klamaukband in der Öffentlichkeit zu korrigieren, erläutert Eberhartinger : „Wir waren bei einer TV-Live-Sendung von Günther Jauch in Deutschland. Wir sagten, wir spielen einen Hit, aber dazu das kirchenkritische Lied ,s’Muaterl’. Bei den Proben am Nachmittag hieß es dann aber, nein, das erlaubt der Stiftungsrat nicht, und ,s’Muaterl’ ist rausgeflogen. Und dann fragt mich der Jauch beim Interview: ,Ihr seid ja diese Blödel-Kombo. Ist euch das nicht manchmal zu dumm?’ Ich hab geglaubt, ich muss ihm eine picken!“

Den Titelsong „Alles ist erlaubt“ haben Spitzer und Eberhartinger bewusst an den Anfang des neuen Albums gestellt, weil er die Gewissenlosigkeit und Gier anprangert, die sich zur Zeit breit macht, was die Wurzel all der anderen Probleme ist, die in den restlichen Songs behandelt werden.

„Alle moralischen Schranken sind gefallen“, sagt Spitzer. „Als Politiker kannst du lügen, betrügen und denunzieren. Gewissenlosigkeit und Egoismus gab es früher auch schon. Aber sie waren besser reguliert. Es wurde medial bestraft und stigmatisiert, wenn sich einer zu grausam aufgeführt hat.“

Eberhartinger sieht den Grund dafür auch im Internet, mit dem es leicht geworden ist, Fake News zu verbreiten und durch die Algorithmen der Sozialen Medien an genau die Zielgruppe zu schicken, die sie gerne und schnell glaubt.