Letzter Vorhang für Gerald Matt

Die Umstrukturierung war letztlich auch das schlagende Argument für Matts Rückzug: Er wolle nicht die ihm bisher vertraglich zugesicherte Gesamtleitung teilen müssen, sagte er laut einer Aussendung des Kunsthallen-Vereins. In Zukunft wird es zwei Geschäftsführer in der Kunsthalle geben. Der kaufmännische ist bereits ausgeschrieben, der künst­lerische soll folgen, ließ Mailath-Pokorny in einer knappen Aussendung wissen. Dazu noch: Er nehme die Auflösung „zur Kenntnis“. Nach wie vor gelte, dass „alle strafrechtlich relevanten Vorwürfe durch die Gerichte zu klären sind“, betonte der „sehr erfreute“ Grüne Kultursprecher Klaus Werner-Lobo am Freitag . Seine Partei habe „bereits vor Monaten auf die Umstrukturierung der Kunsthalle Wien und den Abschied ihres Direktors gesetzt“.