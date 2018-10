"Les Troyens“ an der Staatsoper: Schlachtplatte der Superlative

Freilich: Auch so kann Oper gehen. Man nehme die bei Berlioz (er war auch sein eigener Librettist) ausufernde Story um Liebe, Krieg, Flucht, Hass, Weltenbrand und setze dem Antikendrama alles drauf, was eventuell auch in einem Römersteinbruch wirken könnte. Konkret also: Überdimensionierte Bilder, gigantische Massenarrangements, kitschig-klebriges Pathos, bedeutungsschwangere Gesten aus dem Opernhandbuch von anno dazumal – sprich fast die gesamte Bandbreite eines klassischen Sandalenfilms.

Es Devlin hat für McVicar dafür einen riesiges trojanisches Pferd aus Kriegsmaterial auf die Bühne gestellt, das optisch durchaus Wirkung erzielt. Ein Effekt um des Effektes willen, der für diese an Äußerlichkeiten reiche Inszenierung symptomatisch ist. Denn McVicar – eine Personenführung ist kaum zu erkennen – vermeidet so ungefähr alles, was die einzelnen Charaktere interessant machen könnte. Krieger sind Krieger, Helden sind Helden, Priester sind Priester. Liebende sind Liebende, das Schicksal ist eben das Schicksal.