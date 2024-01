Leopold-Museum erhielt Porträt Arthur Schnitzlers von Max Oppenheimer

Das beim Auktionshaus Ketterer in München am 9. Dezember des Vorjahres durch Museumsdirektor Hans-Peter Wipplinger für 228.600 Euro ersteigerte Gemälde wird seit heute (17. Jänner) in der Ausstellung „Max Oppenheimer. Expressionist der ersten Stunde“, die noch bis zum 25. Februar läuft, gezeigt. Der Schätzwert des Gemäldes lag bei 60.000 Euro.