Leopold Museum erhielt Klimt-Bild geschenkt

Das Wiener Leopold Museum hat ein Gemälde von Gustav Klimt als Schenkung aus privater Hand erhalten. Wie das Museum am Donnerstag in einer Aussendung bekannt gab, stammt die Donation von einem Wiener Akademikerehepaar, das den Entwurf für das Deckengemälde „Altar des Dionysos“ von Gustav Klimt in der Auktion „Klassische Moderne“ am Dienstag im Wiener Dorotheum um 475.064 erfolgreich für das Leopold Museum gesichert hatte.

Vom Banktresor ins Museum

Das im Stil des Historismus gehaltene Gemälde „Altar des Dionysos“, das 1886 im Zuge von Gustav Klimts Gestaltung der Deckenbilder des Wiener Burgtheaters entstand, war zuerst im Eigentum der Bank Austria gestanden, deren Konzernmutter Unicredit hatte die Versteigerung mancher Kunstbestände veranlasst. Im Rahmen der "Art for Future" genannten Initiative wolle die Gruppe einen Beitrag zu einer gerechteren, inklusiven Gesellschaft in den Märkten, in denen Sie vertreten ist, leisten, hieß es in der Vorankündigung der Auktion. Dazu zähle etwa die Vergabe besonderer Krediten an Einrichtungen, die sonst keine Unterstützung bekommen, und an sozial ausgerichtete Unternehmen.

Das betreffende Klimt-Gemälde genießt als kunsthistorisch wertvolles Dokument für das Schaffen des Künstlers vor der Zeit von Secession und Jugendstil allerdings besonderen Schutz und ist mit einem Ausführverbot belegt - das bedeutet, dass es am internationalen Markt nicht gehandelt werden dürfte. Trotz dieses eingeschränkten Markts lag der erzielte Preis doch deutlich über dem Schätzwert von 190.000 - 300.000 Euro. Die Übergabe an ein Museum ist eine logische und im Sinne der Allgemeinheit begrüßenswerte Aktion - Spenden an das Leopold Museum sind zudem steuerlich absetzbar. Das Museum betonte von seiner Seite aus allerdings, dass sich "das kunst-, theater- und musikaffine Ehepaar, das ungenannt bleiben möchte, keinerlei Gegenleistung für ihre großzügige Schenkung erwartet."