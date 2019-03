Wipplinger übers Leopold Museum: „Wir stehen an der Spitze“

Ist das Ende der Fahnenstange erreicht?

Wir sind am oberen Anschlag. Viel mehr Frequenz verkraftet das Haus nicht. Es wurde in den späten 1990er-Jahren für rund 150.000 Besucher pro Jahr konzipiert und hat daher infrastrukturelle Begrenzungen, zum Beispiel nur zwei Lifte. Wenn wir uns bei 400.000 bis 500.000 Besucher jährlich einpendeln, bin ich mehr als glücklich.

Letztes Jahr standen die Künstler, die 1918 starben, im Zentrum. Nun folgen ein Expressionismus-Schwerpunkt – und eine Neuaufstellung von „ Wien um 1900“. Worin unterscheidet sich diese Dauerausstellung, die am 15.3. eröffnet wird, von der bisherigen?

Die Neuaufstellung mit dem Untertitel „Aufbruch in die Moderne“ erstreckt sich über drei Etagen mit rund 1300 Exponaten, wir haben kleine bauliche Veränderungen vorgenommen, um neue Sichtachsen zu ermöglichen, und ergänzen unsere Sammlung um nationale wie internationale Dauerleihgaben. Wir setzen in der Markart-Zeit ein, gehen u. a. auf die Weltausstellung 1873, den Bau der prachtvollen Ringstraße und zugleich das Wachsen der Armenviertel ein, thematisieren den beginnenden Antisemitismus, den Ersten Weltkrieg und den Untergang der Monarchie. Im Zentrum steht naturgemäß der Aufbruch in die Moderne mit der Secessionsgründung und der darauf folgende Expressionismus. Wir betrachten die bildende und angewandte Kunst nicht isoliert, sondern im Wechselspiel etwa mit der Geistes- und Naturwissenschaft, mit Tanz, Theater oder Musik. Zahlreiche Verweise auf Persönlichkeiten wie Ernst Mach, Ludwig Wittgenstein, Sigmund Freud oder Arnold Schönberg werden mittels Archivmaterial integriert und eröffnen wichtige Zusammenhänge.

Das heißt: Das Leopold Museum macht die Dauerausstellung, die eigentlich das Wien Museum anbieten sollte?

Mein Ansinnen ist: Wenn man die spannende Zeit der Wiener Moderne verstehen will, dann ist das Leopold Museum der richtige und vielleicht sogar der einzige Ort. Es hat aufgrund des enzyklopädischen Ansatzes, den Rudolf Leopold beim Sammeln verfolgte, die Möglichkeit, die gesamte Bandbreite von Wien um 1900 zu zeigen. Es werden Objekte zu sehen sein, die wir noch nie gezeigt haben, darunter wunderbare Entwürfe von Kolo Moser und Josef Hoffmann. Zudem integrieren wir internationale Positionen wie Auguste Rodin, Franz von Stuck, Max Klinger oder Ferdinand Hodler. Zwischen ihnen und den Secessionisten gab es intensive Wechselbeziehungen und gegenseitige Beeinflussungen. In diesem Zusammenhang konnten wir übrigens etliche spannende Neuankäufe tätigen.