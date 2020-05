Leopold Museum: Direktor Natter freigestellt

Am Montag war im Leopold Museum eine entscheidende Vorstandssitzung angesagt: Nach dem überraschenden Rücktritt des museologischen Direktors Tobias G. Natter vergangene Woche stand nun die unmittelbare Zukunft des Museums auf der Tagesordnung. Sammlerwitwe Elisabeth Leopold hatte angekündigt, „eine Art Misstrauensantrag“ gegen den Vorsitzenden des Vorstandes, Helmut Moser vom Kulturministerium, einbringen zu wollen.

Und die personelle Zukunft des Zweierdirektoriums war zu klären. Zumindest dies wurde erreicht: Natter ließ nach der Sitzung in einer Aussendung wissen, dass er sich in seiner Entscheidung zurückzutreten bestärkt fühlt. Er hatte die Doppelfunktion des kaufmännischen Direktors Peter Weinhäupl kritisiert, der zusätzlich in einer neu gegründeten Klimt-Ucicky-Stiftung Vorstand wurde. Natter sah dies als „unvereinbar“ an und forderte eine Deklarierung der Vorstandsmitglieder im Leopold Museum in dieser Causa. Doch nach der Sitzung meinte Natter: „Ich sehe leider die Voraussetzungen bestätigt, die zu meinem Verzicht auf eine weitere Ausübung meines Dienstvertrages geführt haben. Selbst die Hoffnung nach mehr Transparenz hat sich nicht erfüllt.“