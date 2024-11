Bringen Stimmen Bilder zum Klingen? Das Lentos Museum stellt Gesang aus

„Gott, die Heiden sind eingedrungen in dein Erbe, / sie haben deinen heiligen Tempel entweiht / und Jerusalem in Trümmer gelegt…“

Die Verse des 79. Psalms („deus venerunt gentes“) wurden vom britischen Komponisten William Byrd um 1580 als Choral vertont. In der aktuellen Sonderausstellung des Linzer Lentos Museums ertönt das einnehmende Musikstück: Jede Stimme dringt aus einem eigenen Lautsprecher, die der Künstler Henk Schut in einem Kreis aufgestellt hat. Doch plötzlich schwillt ein Donner an, und es scheint für einen Moment, als würde ein Düsenjet ganz knapp über das Haus an der Donaupromenade fliegen.