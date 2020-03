Leipziger Buchpreis geht an Lutz Seiler - ohne Zeremonie

Lutz Seiler erzählt in "Stern 111" von der Zeit direkt nach dem Mauerfall in der DDR, in der alte Gewissheiten nichts mehr galten und neue Regeln noch nicht in Sicht waren. Die kunstvolle Erzählung ziehe "in den Bann des Möglichkeitsraums Berlin nach '89", hatte die Jury die Nominierung begründet.

Für den Lyriker und Autor Seiler ist es schon die zweite große Auszeichnung seiner Romane. Sein 2014 erschienenes Debüt "Kruso" hatte den Deutschen Buchpreis erhalten. "Kruso" wurde inzwischen schon verfilmt und auf verschiedene Theaterbühnen gebracht.

Seiler setzte sich in der Belletristik-Sparte gegen die Autoren Verena Güntner ("Power"), Maren Kames ("Luna Luna"), Leif Randt ("Allegro Pastell") und Ingo Schulze ("Die rechtschaffenen Mörder") durch. Im vergangenen Jahr war Anke Stelling für ihren Roman "Schäfchen im Trockenen" ausgezeichnet worden.