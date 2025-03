Leigh Bowery: Der Superheld der schrillen Gegenkultur

Der Dresscode lautete: „Zieh dich an, als würde dein Leben davon abhängen.“ Am Eingang hielt der Türsteher den Gästen dann einen Spiegel vor: „Würdest du dich selbst reinlassen?“, fragte er.

Der Club „Taboo“, den Leigh Bowery vom Jänner 1985 bis zum Sommer 1986 in der Londoner Disco „Maximus“ veranstaltete, hatte innerhalb kürzester Zeit Legendenstatus: Als Ort der wildesten Partys, der ausgefallensten Kostüme, des totalen Experiments – und der Drogenexzesse, die letztlich zum Ende des Events führten.

Auch wenn die Partynächte in Pop-Videos, auf Modeschauen und in Club-Events weltweit lange nachhallten, stellt sich die Frage, wie sich die Energie eines solchen Moments konservieren lässt. Dass Leigh Bowery selbst viel darüber nachdachte, legt der Ausstellungsparcours nahe, den die Tate Modern in London dem Mann widmet, der u. a. als „Guru ohne Sekte“, als „Clown ohne Zirkus“ und als „moderne Kunst auf zwei Beinen“ beschrieben wurde (bis 31. 8.).

Bereits 2012/’13 hatte die Kunsthalle Wien eine Schau über Bowery und seinen Einfluss ausgerichtet – allerdings ohne den breiten Zugriff auf den Nachlass, der nun buchstäblich ins Wohnzimmer der Ausnahmefigur blicken lässt.