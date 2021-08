Lehárs "Eva" in Baden: Gut gemeinter Versuch einer Ehrenrettung

Eines muss man Intendant Michael Lakner hoch anrechnen. Neben den populären Werken der Operettenliteratur setzt Lakner in Baden immer wieder auf Raritäten, um auch diese wieder auf den Spielplänen zu etablieren.

So auch bei der zweiten Premiere in der Sommerarena, die Pandemie-bedingt ohne Pause ablief und drastische Kürzungen erforderte. In knapp 90 Minuten darf die Titelfigur in Franz Lehárs „Eva“ nun ihren Traumprinzen finden. Der hier auch als Regisseur tätige Lakner hat dafür eine eigene neue Textfassung erstellt und den dritten Akt des 1911 im Theater an der Wien uraufgeführten Stücks komplett gestrichen.