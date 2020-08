Lehárs "Blaue Mazur" in Baden: Corona-Operette mit viel Schmähfaktor

Und sogar der längst berühmte Babyelefant kommt in Baden vor. Dank Oliver Baier, der in Michael Lakners Corona-Version den Conférencier gibt, sprich Oliver Baier ist und viele (selbst geschriebene) Wuchteln schieben darf. Ein Kunstgriff, der in Lakners Fassung perfekt aufgeht, der auch über die eine oder andere (fast logische) Schwachstelle dieser Bearbeitung hinwegtäuscht. Ein Ballett gibt es nicht, „weil die Bühne Baden nicht so viele Babyelefanten hat“, erklärt Baier. Oder: „Den Job hab i kriagt, weil der Wagner-Trenkwitz war zu teuer“, so der Meister der Gag-Zeremonie, der von Ibiza bis zum „Ding der Woche“ alles aufs Korn nimmt und in diverse kleinere Rollen schlüpft.