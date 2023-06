Legendäre Fotografin, einmalige Erscheinung: Lisl Steiner ist tot

Steiner, 1927 in Wien geboren und 1938 nach Argentinien emigriert, lebte zuletzt in New York, hatte aber auch enge Verbindungen nach Österreich. Der Fotoverlag Lammerhuber in Baden bei Wien ehrte sie 2015 mit einem umfassenden Bildband, und Steiner entschied, ihren Vorlass der Österreichischen Nationalbibliothek zu überlassen. Neben der Fotografie hatte die große Neugierige auch eine große Menge Zeichnungen hinterlassen, die teilweise direkt bei den von ihr so geliebten Klassik-Konzerten entstanden.