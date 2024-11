Lautstärkegrenzen: Veranstalter Show Factory sagt Schönbrunn-Shows 2025 ab

Ab 2025 dürfte es weniger Open-Air-Konzerte in Schönbrunn geben. Wegen neuer Laustärkenregelungen seien alle Konzerte des Veranstalters Show Factory abgesagt, hieß es in einer Aussendung. Geplant waren etwa am 3. und 4. Juli 2025 zwei konzertante Vorstellungen des Fendrich-Musicals "I Am From Austria". Auch weitere Events in der seit einigen Jahren stattfindenden Veranstaltungsreihe „Schönbrunn Classics“ kann die Show Factory aufgrund der bestehenden Lautstärke- Beschränkungen 2025 nicht durchführen. Es habe bereits Strafen gegeben. Tickets können ab sofort an der jeweiligen Vorverkaufsstelle zurückgegeben werden, hieß es.

In den letzten vier Jahren habe man "über 150.000 Besucherinnen und Besucher aus der ganzen Welt begrüßen" können, sagte Show Factory-Geschäftsführer Dieter Semmelmann. "Die geltenden Lautstärkebeschränkungen erlauben es uns jedoch nicht, auf Grund der gesetzlichen Grenzwerte, Veranstaltungen in Schönbrunn oder anderen Wiener Outdoor Locations, in der für ein großartiges Open-Air Erlebnis erforderlichen Qualität gegenüber dem Publikum und den Künstlerinnen und Künstlern seriös anzubieten." Man wolle "am liebsten in Zusammenarbeit mit allen anderen Konzertveranstaltern und der Stadt Wien in einen Austausch gehen, um eine gute Lösung für die Zukunft zu finden. Wir sind an einer zufriedenstellenden Lösung mit allen Beteiligten interessiert, damit wir ab 2026 wieder Konzerte in Schönbrunn stattfinden lassen können.“ Seitens der Schloss Schönbrunn Group gab es am Freitagnachmittag gegenüber der APA vorerst nur eine knappe Stellungnahme. „Wir bedauern die Absagen des Veranstalters“, so eine Sprecherin.

Lärmbeschwerden waren zuletzt ein größeres Thema in Wien. So sollen in der Metastadt die Sperrstunde von 23 auf 22 Uhr vorverlegt werden. Auch die Arena Wien hatte unlängst mit Lärmbeschwerden zu kämpfen. Jahrzehntelang konnte in der Peripherie in Erdberg relativ unbehelligt musiziert und gefeiert werden. Das hat sich mit dem Bezug von Wohntürmen in der Nähe geändert. Es trudelten Lärmbeschwerden ein - auf die reagiert wurde. Dank einer Förderung durch die Stadt konnte eine neue Anlage angeschafft werden, die für weniger starke Basswellen und somit allfällige Vibrationen sorgt.