Kult-Komiker Larry David und das Recht auf Peinlichkeit

Nach 24 Jahren ist nun nach der zwölften Staffel Schluss mit „Curb Your Enthusiasm“, dieser TV-Serie-gewordenen Forderung nach dem Recht eines Mannes auf seine Peinlichkeit. Die erste Folge der finalen Staffel ist bereits auf Sky, immer noch mit dem seltsamen Titel „Lass es, Larry“. Nun, das tut er jetzt auch: Larry David mag nicht mehr. Und ohne ihn geht es nun einmal nicht: Denn Larry David (76), auch bekannt als einer der Schöpfer der Kultsitcom „Seinfeld“, spielt hier sich selbst. Also eine Version seiner selbst.

Grundsatzdebatten

In der ersten neuen Folge wird Larry von einem reichen Fan zur Geburtstagsparty eingeladen – gegen Honorar. Alles, was er tun muss, ist Hände schütteln und „herzlich sein“. Dass das nicht gut gehen kann, ist von vornherein klar. Und so verstrickt er sich auch in eine Diskussion, warum er jemanden nicht mit dem Spitznamen ansprechen darf.

Es sind diese Belanglosigkeiten, die in Grundsatzdebatten ausufern, die den allgemeingültigen Humor dieser Serie ausmachen. Der Blick für das scheinbar Nebensächliche war es auch, der Larry David mit Komiker Jerry Seinfeld verband: „Das menschliche Dilemma in Banalitäten, das niemand anderem auffiel, interessierte uns.“ Das Produkt dieser Gemeinsamkeit war die Kultserie „Seinfeld“, die den Begriff Sitcom in den 90er-Jahren erweiterte.

