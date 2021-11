Lang Lang: „Vielleicht war Mozart ein Alien“

Lang Lang weiter: „Wobei das Wichtigste sind Livekonzerte. Ja, Streaming ist in Ordnung, ich habe das auch gemacht während der Lockdowns. Aber Musik ist ein gemeinsames Atmen, das durch nichts ersetzt werden kann. Ich will mit dem Publikum atmen. Auch und vor allem bei Mozart. Ich liebe Bach – ein großer Komponist. Ich verehre Beethoven – ein Mann mit Visionen. Aber ich vergöttere Mozart – ein Genie, von dem man nicht glaubt, dass es so jemanden gegeben hat.“ Lachend: „Aber vielleicht war Mozart auch ein Alien, und wir alle wissen das nur aufgrund seiner Musik.“

Musik spielt die zentrale Rolle im Leben des einstigen Wunderkindes. Doch nun ist auch Lang Langs Familie „das Herz meines Lebens“. „Ich habe eine wunderbare Frau und einen kleinen Sohn. Ich vermisse beide unendlich. Es ist ja aufgrund von Covid 19 so, dass man für jedes Konzert in Quarantäne muss. Ja, man hat in jeder Stadt viele Freunde. Ich hier in Wien besonders, und dafür bin ich sehr dankbar. Aber wenn man am Abend ins Hotel kommt, spürt man diese Einsamkeit, man ist von seinen Liebsten getrennt. Als Pianist kann ich wenigstens üben. Doch was machen Dirigenten?“

Wien will Lang Lang jedoch nicht missen. „Alles in dieser wunderschönen Stadt ist pure Musik. Man fühlt die Tradition. Wien klingt anders als etwa Paris. Paris klingt herrlich leicht und nach Bistros. Wien klingt nach seiner großen Geschichte und nach den Wiener Philharmonikern, mit denen ich sehr viele Pläne habe. Und ich möchte immer hierher zurückkommen.“