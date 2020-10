Landkrimi: Die Wut der Steirer

Nach „Steirerblut“, „Steirerkind“ und „Steirerkreuz“ steht heute, Samstag, um 20.15 in ORF1 „Steirerwut“ am Programm. Es ist der vorletzte Fall für Miriam Stein als Sandra Mohr, deren Abschied von den Steirerkrimis erst kürzlich bekannt gegeben wurde. Ihren letzten Fall hat die deutsch-österreichische Schauspielerin erst vor ein paar Wochen abgedreht.

„Ich bin durch“, sagt die 32-Jährige, die mit ihrem Mann Volker Bruch (u. a. bekannt aus der Serie „Babylon Berlin“) in der Nähe von Berlin wohnt. Wie genau ihr Ausstieg in ihrem Abschlussfall mit dem Titel „Steirertod“ (2021 im ORF) aussieht, will sie nicht verraten: „Ich möchte den Zusehern ja nicht die Spannung nehmen“, sagt Stein.

Die Schauspielerin hat somit alle Serienrollen, die sie hatte, beendet. Denn auch aus „Vier Frauen und ein Todesfall“, dessen Finale soeben zu sehen war, ist sie vorzeitig ausgestiegen.

„Ich bin eben ein Mensch, der nicht ewig das Gleiche machen will“, begründet sie ihre Entscheidung. Bei den Steirerkrimis sei sie ohnehin länger dabei gewesen als erwartet. Denn ursprünglich sei das Format als einmalige Produktion angedacht gewesen. Schlussendlich sind es fünf Folgen geworden.