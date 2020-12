Landkrimi aus Kärnten: Schnaps, Einsamkeit und "Waidmannsdank"

Der Flattacher ist aber nicht nur der einzige eigenwillige wie wundersame Kauz, der sich als Dorf-Häuptling aufspielt. Aber solche Charaktere sind nicht spezifisch für Kärnten, meint Pia Hierzegger im Gespräch.

„Es gibt wie überall auf der Welt viele sympathische, aber auch viele unsympathische Menschen. Das Krimi-Genre verlangt es, dass es auch ein paar Widerlinge gibt“, sagt die Schauspielerin, die in „Waidmannsdank“ (Dienstag, 20.15, ORF1) als Oberinspektorin Acham ermittelt. Hierzegger hat für den zweiten Kärntner Landkrimi auch das Drehbuch verfasst. Sie war für erste Recherchen bereits 2016 in Obervellach, wo die Autorin Alexandra Bleyer ihren gleichnamigen Krimi angesiedelt hat. „Die Arbeiten am Drehbuch haben dann etwas länger gedauert, weil ich den Roman erst einmal für den Film adaptieren bzw. die Geschichte umschreiben musste. Dann wurde das auch immer wieder verschoben und geändert. Bis das ganze Paket samt Regisseur schlussendlich fertig war, ist sehr viel passiert“, sagt Hierzegger am Telefon.

Der Regisseur heißt in diesem Fall Daniel Geronimo Prochaska. „Ich kannte Daniel davor nicht wirklich, war dann aber sehr froh, dass er derjenige war, der das umsetzen sollte. Denn als Drehbuchautorin und Regisseur sollte man ungefähr das gleiche Ergebnis wollen. Und das war mit Daniel zum Glück der Fall.“