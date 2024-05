Frauenpower in St. Pölten: Jelinek, Sargnagel, Spreitzhofer ...

In der kommenden Saison, ihrer neunten in St. Pölten, bringt Marie Rötzer unter anderem als österreichische Erstaufführung „Angabe der Person“ von Elfriede Jelinek – in der Regie von Sara Ostertag, der im vergangenen Herbst eine beeindruckende Umsetzung von Ilse Aichingers „Die größere Hoffnung“ gelungen war.

Ausgangspunkt ist eine wahre Begebenheit rund um ein – mittlerweile eingestelltes – Ermittlungsverfahren der deutschen Steuerbehörden gegen Jelinek (die Uraufführung fand im Dezember 2022 am Deutschen Theater Berlin statt, die Inszenierung von Jossi Wieler, prämiert mit einem Nestroy, ist von 5. bis 7. Juni bei den Wiener Festwochen zu sehen): Die Nobelpreisträgerin räsoniert über legale Steueroasen, globale Geldströme und die Gier des großen Kapitals. Premiere ist allerdings erst am 9. Mai 2025. Doch bereits im Herbst gibt es viel Frauenpower: Am 27. September erlebt die Dramatisierung von Stefanie Sargnagels „Iowa“ als „gnadenlos witziges, ironisches bis melancholisches Road-Movie“ in der Regie von Mira Stadler ihre Uraufführung. Und Eva Spreitzhofer bringt ihre Filmkomödie „Wie kommen wir da wieder raus?“ über Toleranz, Respekt und Meinungsvielfalt auf die Bühne: Wanda wünscht sich ein harmonisches Weihnachtsfest mit der Patchwork-Familie. Die Uraufführung findet daher passenderweise zu Beginn des Advents, am 23. November, statt.

Eröffnet wird die Spielzeit am 13. September mit Friedrich Schillers „Maria Stuart“ in einer mehrsprachigen Inszenierung von Amir Reza Koohestani. Vor dem Hintergrund der aktuellen iranischen Proteste für die Freiheit der Frauen verdichtet Mahin Sadri den Klassiker zu einer „intimen Geschichte über zwei Königinnen, zwei Liebhaber, zwei Kammerfrauen und einen Wächter“: Sie schaffe, so die Ankündigung, ein heutiges Szenario, in dem kämpferische Frauen wie Maria und Elisabeth als Bedrohung für die Mächtigen angesehen werden. Quasi als Ergänzung dazu erzählt der im Iran geborene und in Wien lebende Filmregisseur Arman T. Riahi („Die Migrantigen“) in „Siebenundfünfzig“, seinem ersten Theaterstück, eine wahre Geschichte über den manipulativen Terror eines Machtregimes (Uraufführung am 26. April 2025): Eine Frau erhielt 57 Besuche von der Polizei, um den Aufenthaltsort ihres Ehemanns zu erpressen. Mit viel Situationskomik beschreibe Arman T. Riahi, wie Menschen in einem Überwachungsstaat trotz gegenseitigem Misstrauen ihre Menschlichkeit und mutige Haltung bewahren können.