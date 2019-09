Lana Del Rey: Geschönte Erinnerungen an die Vergangenheit

Mit lebensmüder Stimme schleppt sich Lana Del Rey durch die 14 neuen und minimalistisch arrangierten Songs. Dabei gibt es Momente der Einsicht („Happiness Is A Butterfly“), Fluchtversuche aus der Einsamkeit („How To Disappear“) und Botschaften für die Männerwelt: „You don’t ever have to be stronger than you are when you’re lying in my arms“ („ California“).

In „ Doin Time“, einer Coverversion der Ska-Band Sublime, nimmt Lana Del Rey ein bisschen Fahrt auf. Es geht ungefähr mit 80 Beats per Minute im Cabrio den Highway hinunter. Ziel: Venice Beach. „ Doin Time“ ist auch einer der herausragendsten Momente auf dem mit einigen Höhepunkten gesegneten Longplayer; ein Lied, das einem in seiner Ausführung an die britischen Trip-Hop-Pioniere Morcheeba erinnert: Downbeat, kuschelige Keyboard-Sounds und entspannte Stimmung.

Am Ende des Albums hebt Lana Del Rey das Kopferl und spricht sich selbst Mut und Hoffnung zu: „Hope Is A Dangerous Thing For A Woman Like Me To Have – But I Have It“. Mit dieser wunderschönen Ballade beschließt die Vintage-Pop-Queen das starke „Norman Fucking Rockwell“, ein episch-hinreißendes Album voller Dramen und geschönter Erinnerungen an die Vergangenheit.