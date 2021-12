„Lady in the Dark“ an der Volksoper: Psychoanalyse mit Musik

Um eines vorwegzunehmen: Wer sich bei dem 1941 in New York uraufgeführten „musical play“ von Kurt Weill (Musik), Moss Hart (Buch) und Ira Gershwin (Songtexte) „Lady in the Dark“ ein reines Musical erwartet, wird vielleicht enttäuscht. Denn die Betonung bei diesem Werk liegt auch auf „play“, also Sprechtheater. Soll heißen: Es gibt großartige Musiknummern, aber auch sehr viele (teils langatmige) Textpassagen.