"L' Orfeo" an der Staatsoper: In der Komfortzone gefangen

Eine Monteverdi-Trilogie hat sich Bogdan Roščić bekanntlich vorgenommen. Mit einer fabelhaften „L' incoronazione di Poppea“ in der sehr choreografischen Regie von Jan Lauwers hat sie vergangene Spielzeit begonnen. Mit „Il ritorno d’ Ulisse in Patria“ wird sie in der kommenden Saison in einer Inszenierung von Jossie Wieler und Sergio Morabito abgeschlossen. In fast allen Produktionen dabei: Georg Nigl, Kate Lindsey, Slávka Zámečniková, der Concentus Musicus Wien und Dirigent Pablo Heras-Casado. Fast ein Monteverdi-Ensemble also, das wohl auch gegen szenische Ideen wenig einzuwenden hätte.

So weit, so gut. Aber – und hier sind wir wieder bei „L’ Orfeo“ – müsste nicht auch dieses Werk irgendetwas zu sagen haben? Müsste nicht auch hier ein Regisseur irgendetwas wollen? Irgendetwas vermitteln? Immerhin verhandelt Monteverdi darin Fragen um Leben und Tod. Direkt nach der Hochzeit mit Orfeo stirbt Euridice bekanntlich. Der Sänger aber darf in die Unterwelt gehen, um sie zurückzuholen. Ein Unterfangen, das letztlich scheitert.